Ибрагимович собирается завершить карьеру 38-летний шведский нападающий в январе вернулся в Милан.

Итальянская La Gazzetta dello Sport сообщает, что форвард «Милана» Златан Ибрагимович может завершить профессиональную карьеру после окончания нынешнего сезона.

В январе нынешнего года швед вернулся в «Милан» после того, как закончился его контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси». Златан заключил соглашение до конца сезона-2019/20 с возможностью продления до лета 2021 года.

В 8 матчах чемпионата Италии нынешнего сезона Ибрагимович забил 3 мяча и сделал одну результативную передачу.