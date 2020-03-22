Чемпионат Англии могут возобновить 1 июня, проводить матчи собираются без зрителей АПЛ изучает возможности завершения сезона.

Британская газета The Telegraph сообщает, что Английская премьер-лига рассматривает возможность возобновить проведение чемпионата 1 июня.

Играть в Англии собираются при пустых трибунах, а провести оставшиеся 9 туров собираются за шесть недель.

Новый сезон в таких условиях может стартовать 8 августа, что позволило бы клубам АПЛ сократить финансовые потери.

Напомним, что до того, как английский чемпионат был прерван из-за пандемии коронавируса, провести удалось 29 туров из 38.