«Реал»: При Сансе клуб выиграл Кубок чемпионов впервые за 32 года, мадридисты скорбят о его смерти

Мадридский «Реал» на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу смерти своего бывшего президента Лоренсо Санса:
«Реал Мадрид», президент клуба Флорентино Перес и совет директоров выражают глубочайшее сожаление из-за ухода Лоренсо Санса, который был президентом «Реала» с 1995 по 2000 годы.
Клуб передает свои соболезнования его жене, детям, семье и друзьям. Наши соболезнования разделяют все мадридисты.
Во время президентства Санса «Реал» продолжил укреплять свой легендарный статус. Он был президентом, когда «Реал» после паузы в 32 года выиграл долгожданный седьмой Кубок чемпионов. Это случилось в Амстердаме в 1998 году.
При Лоренсо Сансе «Реал» дважды победил в Лиге чемпионов, выиграл Межконтинентальный кубок, чемпионат Испании, Суперкубок Испании, а также баскетбольную лигу и Кубок Сапорты.
Сегодня все мадридисты скорбят в связи с кончиной президента, посвятившего значительную частью жизни своей страсти – «Реалу».
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