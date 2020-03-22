Источник: У Феллайни после возвращения в Китай был выявлен коронавирус У полузащитника «Шаньдун Лунэн» Маруана Феллайни после прибытия в Китай был обнаружен коронавирус.

Согласно информации Sina Sports, 32-летний бельгиец был переведен в одну из больниц Цзинаня для дальнейшей изоляции и лечения.

Напомним, что Феллайни выступает за китайский клуб с февраля 2019 года. До этого он выступал в таких командах, как «Шарлеруа», «Стандард», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». В общей сложности Маруан провел на клубном уровне 473 матча, забив 80 голов и отдав 51 ассист.

За сборную Бельгии полузащитник отыграл 87 поединков (18 голов).