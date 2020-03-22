«Ливерпуль» включился в гонку за Руиса Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис все ближе к переезду в АПЛ ближайшим летом.

По информации The Daily Express, 23-летний испанец заинтересовал «Ливерпуль». Отмечается, что руководство английского клуба готово выделить на трансфер испанского игрока около 74 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее стало известно об интересе к футболисту со стороны «Реала», «Барселоны» и «Манчестер Сити».

Напомним, что Руис перешел в «Наполи» из «Бетиса» в июле 2018 года за 30 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 72 поединках, отметившись десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В текущем сезоне Фабиан сыграл 32 матча, в которых забил три гола и сделал два ассиста. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.