Капелло – о победе «Атлетико» над «Ливерпулем»: Симеоне вдохновил команду на великий матч

– Я всегда слежу за испанскими командами. Для меня стала сюрпризом победа «Атлетико» над «Ливерпулем». Симеоне вдохновил команду на великий матч. Его ни в чем нельзя винить. Мне очень понравилось то, что они сделали. Они могут делать лишь то, что умеют. И у них есть лучший вратарь – Облак, – цитирует Капелло AS.
Напомним, что «Атлетико» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, дважды обыграв «Ливерпуль». В первом матче подопечные Диего Симеоне одержали домашнюю победу со счетом 1:0 – гол забил Сауль.
В ответном поединке на «Энфилде» был забито пять мячей – мадридский клуб смог переломить ход встречи, проигрывая по ходу дополнительного времени 2:0. Авторами голов стали Маркос Льоренте, отметившийся дублем, и Альваро Мората. Голкипер гостей Ян Облак совершил девять сэйвов в матче. Всего по его воротам было нанесено 50 ударов, 34 из которых пришлись в створ.
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