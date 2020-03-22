Капелло – о победе «Атлетико» над «Ливерпулем»: Симеоне вдохновил команду на великий матч Бывший тренер «Реала» и сборной России Фабио Капелло высказался о победе «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (1:0, 3:2).

– Я всегда слежу за испанскими командами. Для меня стала сюрпризом победа «Атлетико» над «Ливерпулем». Симеоне вдохновил команду на великий матч. Его ни в чем нельзя винить. Мне очень понравилось то, что они сделали. Они могут делать лишь то, что умеют. И у них есть лучший вратарь – Облак, – цитирует Капелло AS.

Напомним, что «Атлетико» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, дважды обыграв «Ливерпуль». В первом матче подопечные Диего Симеоне одержали домашнюю победу со счетом 1:0 – гол забил Сауль.

В ответном поединке на «Энфилде» был забито пять мячей – мадридский клуб смог переломить ход встречи, проигрывая по ходу дополнительного времени 2:0. Авторами голов стали Маркос Льоренте, отметившийся дублем, и Альваро Мората. Голкипер гостей Ян Облак совершил девять сэйвов в матче. Всего по его воротам было нанесено 50 ударов, 34 из которых пришлись в створ.