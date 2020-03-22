Унаи Эмери: Я открыт к предложениям из серии А Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что готов поработать в Италии.

– У меня были контакты с несколькими итальянскими клубами, но по тем или иным причинам я не мог здесь работать. Сейчас открыт ко всему и очень внимательно слежу за серией А. Из уважения не буду называть клубы, которые связывались со мной в предыдущие годы, – цитирует Эмери Tutto Juve.

Напомним, что 48-летний специалист возглавлял «Арсенал» с июля 2018 по ноябрь 2019 года. В общей сложности команда провела под его руководством 78 матчей, в которых одержала 43 победы, потерпела 20 поражений и 15 раз сыграла вничью. Испанский специалист вывел лондонский клуб в финал Лиги Европы 2018/19, где «канониры» проиграли «Челси» (1:4).

С 2014 по 2016 годы Эмери трижды выигрывал Лигу Европы с «Севильей», а 2018 году привел «ПСЖ» к победе в чемпионате Франции.