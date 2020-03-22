«Тоттенхэм» летом готов пригласить спортивного директора «Лилля» - Советский спорт
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22 марта 2020 10:52ФутболКорегин Владислав

«Тоттенхэм» летом готов пригласить спортивного директора «Лилля»

«Тоттенхэм» хочет пригласить в клуб спортивного директора «Лилля» Луиса Кампоса.

По информации L'Equipe, лондонский клуб готов позвать к себе 55-летнего специалиста этим летом. Отмечается, что шпоры пытались пригласить португальца прошлой зимой, но тогда переговоры не увенчались успехом.

Напомним, что 20 ноября Моуринью возглавил «Тоттенхэм». Вместе с ним в команду пришли двое специалистов из «Лилля» – тренер вратарей Нуну Сантуш и ассистент Жоау Сакраменту.

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