«Тоттенхэм» летом готов пригласить спортивного директора «Лилля» «Тоттенхэм» хочет пригласить в клуб спортивного директора «Лилля» Луиса Кампоса.

По информации L'Equipe, лондонский клуб готов позвать к себе 55-летнего специалиста этим летом. Отмечается, что шпоры пытались пригласить португальца прошлой зимой, но тогда переговоры не увенчались успехом.

Напомним, что 20 ноября Моуринью возглавил «Тоттенхэм». Вместе с ним в команду пришли двое специалистов из «Лилля» – тренер вратарей Нуну Сантуш и ассистент Жоау Сакраменту.