Агент Руиса: Многие топ-клубы интересовались Фабианом. Мы отложили продление контракта с «Наполи» Полузащитник провел за неаполитанцев 72 матча.

Футбольный агент Альваро Торрес, представляющий интересы полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, прокомментировал ситуацию с будущим игрока.

«Сейчас он сосредоточен на «Наполи». В клубе произошло много изменений, у них тяжелый год. Мы отложили продление контракта до конца сезона. Очевидно, многие топ-клубы интересовались Фабианом и его положением, мы сообщили об этом «Наполи». Мы все сходимся во мнении, что он станет одним из лучших игроков десятилетия», – приводит слова Торреса AS.

Напомним, Руис перешел в «Наполи» из «Бетиса» в 2018 году. Действующее соглашение 23-летнего полузащитника с итальянским клубом рассчитано до июня 2023 года.

В 72 матчах за неаполитанцев он забил десять голов и сделал пять результативных передач.

В текущем сезоне Руис забил три гола и дважды ассистировал партнерам в 32 матчах.

В послужном списке игрока один мяч в шести играх за сборную Испании.