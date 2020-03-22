«Барселона» готова продать Гризманна за 100 миллионов евро Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн близок к тому, чтобы покинуть каталонский клуб.

Как утверждает Sport.es, руководство «Барселоны» рассматривает вариант с продажей 29-летнего француза в летнее трансферное окно. Основной причиной является то, что игрок не оправдал ожиданий команды.

Также существует вариант с арендой, либо включением в сделку по другому футболисту. Ранее сообщалось о желании испанского клуба обменять нападающего «ПСЖ» Неймара на Гризманна и Усмана Дембеле.

Гризманн находится в команде с июля 2019 года. В составе «Барсы» он провел 37 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024-го.