Полузащитник «Уфы» Тилль госпитализирован. Команда переведена на самоизоляцию Футболист сдал два теста на коронавирус.

Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль госпитализирован с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

«17 марта Тилль почувствовал недомогание. Мы сразу обратились к медицинской помощи, он был госпитализирован. Мы без паники предупредили всех об этом, перевели всех на самоизоляцию. На данный момент, Тилль сдал два теста на коронавирус, оба они показали отрицательный результат. Сейчас он уже переведен в общую палату», – цитирует Газизова «Чемпионат.com».

Напомним, 23-летний полузащитник перешел в «Уфу» в 2018 году. В текущем сезоне он провел за клуб 21 матч и сделал три результативные передачи.

Из-за вспышки коронавируса чемпионат России приостановлен до 10 апреля.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 270 тыс. человек, около 11 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.