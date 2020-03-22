Феллайни подтвердил, что заразился коронавирусом

Бельгийский футболист Маруан Феллайни подтвердил факт заражения COVID-19 в своем твиттере:
«Дорогие друзья, я прошел тест на коронавирус, и он дал положительный результат. Спасибо всем болельщикам, медработникам и клубу за их заботу и внимание. Я пройду лечение и надеюсь вернуться в игру, как можно быстрее. Берегите себя».
Ранее о заражении 32-летнего Феллайни сообщила китайская пресса. Футболист был переведен в одну из больниц Цзинаня для дальнейшей изоляции и лечения.
Напомним, что Феллайни выступает за «Шаньдун Лунэн» с февраля 2019 года. В прошлогоднем чемпионате Китая он в 22 встречах забил 7 мячей, сделав четыре результативные передачи.
Ранее Маруан выступал за «Шарлеруа», «Стандард», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». В общей сложности он провел на клубном уровне 473 матча, забив 80 голов и отдав 51 ассист.
За сборную Бельгии полузащитник отыграл 87 поединков, забив 18 мячей.
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