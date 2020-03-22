В «Аталанте» от коронавируса скончались уже четыре сотрудника Клуб из Бергамо опубликовал официальное заявление на своем сайте.

Клуб серии А «Аталанта» сообщил о смерти еще двух сотрудников, которые заразились COVID-19:

«Президент Антони Перкасси и вся семья «Аталанты» скорбят об ушедших из жизни Альбино Броньи и Северино Поссенти.

Альбино Броньи более 30 лет проработал на разных должностях в тренерском коллективе молодежных и юношеских команд клуба. Северино Поссенти долгие годы работал массажистом. Его вклад помог «Аталанте» выиграть молодежный чемпионат Италии в 2005 году. Они были преданны своему делу и вкладывали душу в работу с нашими юными игроками».

Ранее итальянская пресса сообщала о том, что скончались двое тренеров академии «Аталанты» Энцо Марандо и Энцо Донини.