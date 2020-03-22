Президент «Брешии» Челлино: Разве можно говорить о серии А, когда чума на пороге? - Советский спорт
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22 марта 2020 14:53ФутболШарафудинов Виктор

Президент «Брешии» Челлино: Разве можно говорить о серии А, когда чума на пороге?

Глава клуба из Ломбардии считает, что нужно официально остановить сезон и согласен на вылет во второй дивизион.

Президент итальянского футбольного клуба «Брешиа» Массимо Челлино считает, что возобновить футбольный сезон не получиться.

«Не будьте дураками, как именно мы сможем возобновить сезон? – заявил Челлино в интервью Corriere dello Sport. – Я думаю только о следующем сезоне. Кубок Италии, скудетто… Если президент «Лацио» Клаудио Лотито хочет всего этого, он может забрать чемпионский титул. Он убежден, что его команда непобедима, так давайте уважать его веру. Но как мы можем сидеть здесь и говорить о серии А, когда у нас чума на пороге? Сейчас мне плевать на футбол.

Постоянно получаю новости из Брешии. Город столкнулся с настоящей трагедией, и это вызывает чувство беспомощности. У всех этих людей есть родители, родственники, друзья, которые умирают каждый день. Они страдают в тишине.

Жизнь должна быть на первом месте. Мы не можем возобновить этот сезон. Некоторые не понимают серьезность ситуации, и эти люди хуже вируса. Я же в чудеса не верю.

Будьте реалистами – это чума. Мы сыграли две трети чемпионата. Этот сезон окончен, и если кто-то хочет себе этот чертов скудетто, то путь забирает. Мы же находимся на последнем месте, потому что мы это заслужили. И я первый, кто готов это признать».

После 26 туров «Брешиа» занимает последнее 20-е место в чемпионате, набрав 16 очков.

По состоянию на 21 марта в Италии зафиксировано более 53 500 случаев заражения коронавирусом. От последствий инфекции скончались 4 825 человек.

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