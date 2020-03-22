«Альмерия» выделит более одного миллиона евро на борьбу с коронавирусом

Испанский клуб «Альмерия» пожертвует 1,2 миллиона евро на борьбу с коронавирусом.
Деньги будут направлены на приобретение продуктов питание для нуждающихся, работникам из сферы здравоохранения, волонтерам, которые помогают справиться с последствиями пандемии и на другие нужды, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 270 тыс. человек, около 11 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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