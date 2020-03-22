«Альмерия» выделит более одного миллиона евро на борьбу с коронавирусом Количество пострадавших от пандемии растет с каждым днем.

Испанский клуб «Альмерия» пожертвует 1,2 миллиона евро на борьбу с коронавирусом.

Деньги будут направлены на приобретение продуктов питание для нуждающихся, работникам из сферы здравоохранения, волонтерам, которые помогают справиться с последствиями пандемии и на другие нужды, сообщает пресс-служба клуба.

- 100.000€ para trabajadores que hayan perdido su empleo por esta crisis.

- 100.000€ para los voluntarios.



Esta aportación es totalmente diferente a la realizada esta mañana y con ella la donación final de la UD Almería alcanza el 1.200.000€ — UD Almería (@U_D_Almeria) March 21, 2020

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 270 тыс. человек, около 11 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.