Уэйн Руни: Не удивлюсь, если сезон придется доигрывать до конца 2020 года Бывший форвард сборной Англии с января выступает за «Дерби Каунти».

Английский нападающий Уэйн Руни высказался по поводу приостановки соревнований в АПЛ и чемпионшипе.

«Мир столкнулся с очень серьезным явлением, и футболисты не исключение, – отметил Руни в интервью The Times. – Футбол – это то, о чем думает каждый в Великобритании, просыпаясь по утрам. Но сейчас спорт должен отойти в сторону. Этот кризис намного больше нашей игры.

В заявлениях Футбольной ассоциации на прошлой неделе ничего не было сказано о том, что клубы должны обязать игроков оставаться дома и не подвергаться риску. Клубам пришлось решать это в индивидуальном порядке. Мне бы хотелось видеть такой пункт.

Но в остальном теперь мы понимаем, что происходит. ФА прояснила, что сезон будет доигран, и это справедливо.

«Ливерпуль» выиграет АПЛ. Он великолепен и проделал огромную работу, заслужив титул. Можете ли вы представить, каково это 30 лет ждать титул и затем лишиться его таким образом? Принято верное решение.

Также важно решить, кто вылетит из АПЛ и поднимется в элиту из Чемпионшипа, а также кто выступит в Лиге чемпионов. Если бы сезон просто отменили, было бы много юридических споров.

Я не удивлюсь, если сезон придется доигрывать до конца 2020 года. Футбол должен принимать меры предосторожности. Мне было бы некомфортно играть, зная, что где-то умирают или болеют люди, а мы отвлекаем медработников».

«Дерби Каунти» после 37 туров из 46 занимает 12-е место в чемпионшипе, набрав 51 очко. 34-летний Руни после возвращения в Англию из американского «Ди Си Юнайтед» сыграл в турнире 11 матчей, забив 3 мяча и сделав 2 результативных передачи.