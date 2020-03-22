Агент: Бумаль наслаждался игрой за «Урал», но ему пора сделать следующий шаг в карьере - Советский спорт
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22 марта 2020 16:13ФутболНечаев Юрий

Агент: Бумаль наслаждался игрой за «Урал», но ему пора сделать следующий шаг в карьере

Футболист провел за екатеринбуржцев 58 матчей.

Футбольный агент Борис Рендабмо, представляющий интересы полузащитника «Урала» Петруса Бумаля, рассказал о будущем своего подопечного.

«Петрус наслаждался своим опытом на Урале. Две вещи совершенно очевидны: во-первых, он чувствует, что пришло время закрыть эту главу и начать новое путешествие. Во-вторых, его приоритет — остаться в России. Он привык к стране, к ее образу жизни, образу мышления, языку. Но на данный момент его мысли сосредоточены на людях, которые борются с этим вирусом. Когда все это закончится, тогда настанет время закончить сезон и как следует попрощаться с уральскими болельщиками, своими болельщиками, своим домом», — цитирует агента Sport24.ru.

Бумаль перешел в «Урал» из софийского ЦСКА в 2017 году. За клуб из Екатеринбурга он провел 58 матчей и отметился одной результативной передачей. В текущем сезоне полузащитник провел 11 игр. Контракт Бумаля с «Уралом» истекает в июне 2020 года.

26-летний футболист провел один матч за сборную Камеруна.

В турнирной таблице чемпионата России «Урал» занимает десятое место. В активе команды 25 очков после 22 туров.

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