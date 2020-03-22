Кашшаи рассказал, как проводят время арбитры РПЛ во время паузы в чемпионате Турнир приостановлен из-за коронавируса.

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи рассказал, чем занимаются арбитры РПЛ во время вынужденной паузы, а также отметил, что в настоящее время самое главное - это следить за здоровьем.

Виктор Кашшаи рассказал, как арбитры РПЛ проводят время без матчей. Работа идёт. pic.twitter.com/azdlrqw6kR — РФС (@rfsruofficial) March 22, 2020

«Мы отправили коллегам учебные видео и вопросы по правилам игры, которые улучшат их знания и навыки.

Все должны бережно относиться к здоровью родителей, бабушек и дедушек. Сейчас это самое главное.

Пока органы здравоохранения не разрешат проводить совместные тренировки, судьи будут заниматься дома», - цитирует Кашшаи Twitter РФС.

Напомним, из-за вспышки коронавируса чемпионат России приостановлен до 10 апреля.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 270 тыс. человек, около 11 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.