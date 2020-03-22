Источник: «Ливерпуль» определил трех кандидатов на замену Ловрену Контракт хорвата истекает в июне 2021 года.

Руководство «Ливерпуля» летом планирует укрепить позицию центрального защитника.

Тренерский штаб и владельцы клуба надеются подобрать достойного напарника для Виргила ван Дейка.

Как отмечает издание AS, «Ливерпуль» рассматривает кандидатуры трех защитников: Хосе Марию Хименеса («Атлетико»), Алессандро Бастони («Интер») и Дайота Упамекано («РБ Лейпциг»).

Отмечается, что Юрген Клопп ищет футболиста, хорошо играющего головой, а также обладающего качественным первым пасом.

Напомним, «Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда Клоппа набрала 82 очка и опережает идущий на втором месте «Манчестер Сити» на 25 очков.

Ливерпульцы завершили выступление в Лиге чемпионов 2019/20, проиграв в 1/8 финала по сумме двух матчей мадридскому «Атлетико».