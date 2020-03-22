«Минск» обыграл на выезде бобруйскую «Белшину» В чемпионате Белоруссии завершился первый тур.

В белорусской высшей лиге закончился матч «Белшина» – «Минск». Итоговый счет – 1:3.

Хозяева открыли счет на седьмой минуте стараниями бывшего форварда «Минска» Леонида Ковеля, но во втором тайме столичная команда добилась волевой победы.

На 50-й счет равновесие восстановил полузащитник гостей Александр Васильев. На 55-й ошибкой обороны «Белшины» воспользовался Владимир Хващинский, а на 74-й отличился Дмитрий Рыжук.

Во втором туре ориентировочно 3 апреля «Белшина» сыграет на выезде с «Торпедо-БелАЗ», а «Минск» в столичном дерби сыграет дома с «Динамо».