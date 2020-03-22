Смоллинг хочет остаться в «Роме» Об этом сообщает Football Italia.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, выступающий на правах аренды за «Рому», рассчитывает остаться в итальянском клубе на постоянной основе.

Согласно источнику, 30-летний футболист уже сообщил об этом руководству «волков» и готов пойти на понижение зарплаты. Отмечается, что римляне довольны его игрой и попробуют выкупить трансфер англичанина этим летом.

Также сообщается, что «МЮ» готов продать Смоллинга за 35 млн евро и уже получил предложение от лондонского «Арсенала».

В текущем сезоне защитник провел в составе «Ромы» 28 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.