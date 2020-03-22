Клоппу в «Ливерпуле» нужен Фабиан Руис Испанец выступает за «Наполи».

Лидер чемпионата Англии «Ливерпуль» готов потратить 80 миллионов евро на трансфер 23-летнего полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса. Об этом сообщает Sunday Express.

Испанец впечатлил главного тренера красных Юргена Клоппа во время прошлогодних матчей «Ливерпуля» и «Наполи» на групповой стадии Лиги чемпионов. Среди других претендентов на Руиса испанские гранды «Реал» и «Барселона».

«Наполи» приобрел Руиса у «Бетиса» в июне 2018 года за 30 млн евро. В нынешнем сезоне серии А Фабиан забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 22 матчах.