Клубы АПЛ обсудят варианты завершения сезона 3 апреля - Советский спорт
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22 марта 2020 19:42ФутболШарафудинов Виктор

Клубы АПЛ обсудят варианты завершения сезона 3 апреля

Чемпионат Англии был прерван после 29 туров.

Телеканал Sky Sports сообщает, что клубы английской премьер-лиги договорились о проведении совещания в пятницу 3 апреля с тем, чтобы обсудить варианты завершения сезона-2019/20.

В Англии надеются, что к тому времени будет больше информации о ситуации с распространением коронавируса.

Ранее британская пресса обсуждала вероятность возобновления футбольных соревнований 1 июня.

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