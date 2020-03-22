Клубы АПЛ обсудят варианты завершения сезона 3 апреля Чемпионат Англии был прерван после 29 туров.

Телеканал Sky Sports сообщает, что клубы английской премьер-лиги договорились о проведении совещания в пятницу 3 апреля с тем, чтобы обсудить варианты завершения сезона-2019/20.

В Англии надеются, что к тому времени будет больше информации о ситуации с распространением коронавируса.

Ранее британская пресса обсуждала вероятность возобновления футбольных соревнований 1 июня.