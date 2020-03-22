Станислав Черчесов: Если бы сегодня был игрок, превосходящий Жиркова, Юра бы не играл в сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова.
«По Жиркову я последние пять-семь лет слышал, что он заканчивает, а Юра до сих пор играет в сборной и забил решающий в Шотландии. Почему мы должны сами искусственно что-то делать?
Если бы сегодня был игрок, превосходящий Жиркова, Юра бы уже не играл (в сборной). Он дает команде как спортсмен и человек определенные плюсы. Почему мы должны отказываться от человека, который предан сборной?» – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».
В текущем сезоне 36-летний Жирков провел за питерский клуб 22 матча, забил 3 гола и отдал 4 голевых передачи.
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