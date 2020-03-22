Черчесов – об игре Максименко и Сафонова: Надеемся, что они начнут прибавлять Специалист не стал исключать вызова молодых вратарей в национальную команду.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре голкипера «Спартака» Александра Максименко и вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Хотелось бы, чтобы они набрались опыта за год. Но бывает, что молодые игроки за год становятся хуже. Надеемся, что они начнут прибавлять и расти как на дрожжах. Мы серьезно всех оцениваем и всегда говорим, почему один есть в составе, а другого – нет. Никого не упускаем, всем даем шанс», – сказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».