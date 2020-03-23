«Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на Ловрена Об этом сообщает Express.

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен покинет клуб по окончании сезона. Согласно источнику, мерсисайдцы решили продать игрока за 20 млн евро.

Отмечается, что в его услугах заинтересованы лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм». Также 30-летний футболист интересен римскому «Лацио».

В текущем сезоне хорватский защитник провел 14 матчей, забил один гол и отдал один голевой пас. Его трансферный лист оценивается в 20 млн евро.