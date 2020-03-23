Кокорин – о своем выступлении в «Сочи»: Ниче так Нападающий был арендован у «Зенита» до конца текущего сезона.

Форвард «Сочи» Александр Кокорин оценил свою игру в новой команде. На данный момент он провел 4 матча, забил 3 гола и отдал 2 голевых передачи. Пост с его статистикой был опубликован в клубном Instagram. Под этой записью 29-летний футболист написал: «Ниче так». Добавим, что РПЛ приостановлена до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.