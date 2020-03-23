Черчесов – о приостановке чемпионатов по всему миру: Реагировать надо без эмоций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о текущем положении футбола из-за пандемии коронавируса.
«То решение, которое было принято, думаю, там все учли. Люди разные, с разными характерами и восприятием. Дело в том, что матчи без зрителей игрались тогда, когда уже вот-вот в силу вступал карантин.
Если есть возможность провести чемпионаты позже, условно говоря, пропустить этот месяц и потом наверстать со зрителями и возвратом потерянных финансов, то, наверное, этот шпагат надо делать. Реагировать надо без эмоций, потому что эмоции в данном случае нам не союзники», – сказал специалист в эфире «Матч ТВ».
Добавим, что ранее УЕФА принял решение перенести Евро-2020 и Кубок Америки на 2021 год.
Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию 08.03.2020 14:00 Фигурное катание Волохов Юрий Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай «Весна – осень» как симметричный ответ пандемии Приостановка национального чемпионата дает российскому – да и европейскому тоже! – футболу шанс перейти на систему «весна – осень», в которой не так уж мало плюсов. 22.03.2020 00:00 Футбол Мощенко Захар «Детская радость озаряла его после каждой победы «Реала». Не стало Лоренсо Санса Футбольный мир прощается с экс-президентом «Реала», вернувшего «сливочным» титул сильнейшего клуба мира спустя 32 года. 22.03.2020 21:00 Футбол Зибрак Артем Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев Александр Тихонов: Губерниев – талантливый парень, но свой талант использовал неправильно Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о неудачах российских биатлонистов, Александре Логинове и окончании «войны» с Дмитрием Губерниевым. 11.03.2020 20:00 Биатлон Волохов Юрий КХЛ – шаг назад, «Спартак» – три шага вперед В большинстве европейских стран хоккейный сезон резко оборвался из-за пандемии коронавируса. Пришло время подведение итогов, чем ИИХФ и занялась. Сегодня рассказ о росте посещаемости европейского клубного хоккея. 18.03.2020 18:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев