Черчесов – о приостановке чемпионатов по всему миру: Реагировать надо без эмоций Ранее сообщалось, что РПЛ возобновят 10 апреля.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о текущем положении футбола из-за пандемии коронавируса.

«То решение, которое было принято, думаю, там все учли. Люди разные, с разными характерами и восприятием. Дело в том, что матчи без зрителей игрались тогда, когда уже вот-вот в силу вступал карантин.

Если есть возможность провести чемпионаты позже, условно говоря, пропустить этот месяц и потом наверстать со зрителями и возвратом потерянных финансов, то, наверное, этот шпагат надо делать. Реагировать надо без эмоций, потому что эмоции в данном случае нам не союзники», – сказал специалист в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что ранее УЕФА принял решение перенести Евро-2020 и Кубок Америки на 2021 год.