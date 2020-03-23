Черчесов – о приостановке чемпионатов по всему миру: Реагировать надо без эмоций - Советский спорт
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23 марта 2020 01:46ФутболГичунцев Артур

Черчесов – о приостановке чемпионатов по всему миру: Реагировать надо без эмоций

Ранее сообщалось, что РПЛ возобновят 10 апреля.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о текущем положении футбола из-за пандемии коронавируса.

«То решение, которое было принято, думаю, там все учли. Люди разные, с разными характерами и восприятием. Дело в том, что матчи без зрителей игрались тогда, когда уже вот-вот в силу вступал карантин.

Если есть возможность провести чемпионаты позже, условно говоря, пропустить этот месяц и потом наверстать со зрителями и возвратом потерянных финансов, то, наверное, этот шпагат надо делать. Реагировать надо без эмоций, потому что эмоции в данном случае нам не союзники», – сказал специалист в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что ранее УЕФА принял решение перенести Евро-2020 и Кубок Америки на 2021 год.

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