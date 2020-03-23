Источник: В «Барселоне» зафиксирован первый случай заражения коронавирусом - Советский спорт
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23 марта 2020 07:44ФутболНечаев Юрий

Источник: В «Барселоне» зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Сотрудник клуба находится на карантине.

В системе «Барселоны» выявлен первый случай заражения коронавирусом.

По информации Mundo Deportivo, положительный тест на заболевание сдали главный скаут каталонцев по Южной Америке Андре Кюри и его жена.

Как сообщает источник, заболевшие находятся в Бразилии, на домашнем карантине.

Напомним, чемпионат Испании прерван с 12 марта по 5 апреля из-за коронавируса. С 13 марта «Барселона» объявила о том, что приостанавливает всю клубную деятельность.

На момент вынужденной паузы в чемпионате Испании было сыграно 27 туров. «Барса» возглавляет турнирную таблицу, набрав 58 очков. Каталонцы на два очка опережают мадридский «Реал».

В последних пяти матчах сине-гранатовые одержали четыре победы и потерпели одно поражение.

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