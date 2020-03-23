Хименес может перейти в «Реал» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
23 марта 2020 10:08ФутболНечаев Юрий

Хименес может перейти в «Реал»

Контракт игрока с «Вулверхэмптоном» рассчитан до июня 2023 года.

Форвард «Вулверхэмптона» и сборной Мексики Рауль Хименес летом может стать игроком «Реала».

Как сообщает издание As, руководство и тренерский штаб мадридцев недовольны игрой Луки Йовича и планирует приобрести мексиканца на его место.

Напомним, Хименес выступает за «Вулверхэмптон» с 2018 года. Всего в составе английского клуба он провел 88 матчей, в которых забил 39 голов и сделал 18 результативных передач.

В текущем сезоне в активе 28-летнего игрока 22 забитых мяча и 10 голевых передач в 44 играх.

Хименес провел 82 встречи в футболке сборной Мексики, отметившись в них 23 голами.

Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалей Женский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса. 13.03.2020 20:00 Биатлон Иванова Дарья
Еще по теме:
Логинов занял седьмое место по сумме призовых в завершившемся сезоне Александр Привалов: Стыдно, что наш биатлон опустился ниже плинтуса Доротея Вирер: Шестой день карантина, муж начинает меня бесить (фото)
В «Википедии» Николич уже сменил Семина в «Локомотиве». А в жизни?  Остановка европейского футбола из-за коронавируса не снижает трансферную активность клубов РПЛ. По крайней мере – виртуальную. Если верить сербским СМИ, летом «Локо» возглавит 40-летний Марко Николич.  21.03.2020 18:00 Футбол Сергеев Иван
Без цветов, зрителей и медалей. Россия – пятая на женской эстафете Екатерина Юрлова-Перхт начала гонку за здравие, Кристина Резцова закончила за упокой. 07.03.2020 19:00 Биатлон Иванова Дарья
Крутой хоккейный челлендж с туалетной бумагой: КХЛ присоединится? Как проводят время карантина хоккеисты 20.03.2020 08:00 Хоккей Кузютина Елена
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММА В эти выходные в Анкасвилле и Бразилиа пройдут турниры Bellator 241 и UFC Fight Night 170. На этих шоу выступят братья Токовы, Алексей Кунченко и Никита Крылов. 12.03.2020 12:00 ММА Ващенко Сергей
Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев
Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию 08.03.2020 14:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Новости
10:45 Биатлон Логинов занял седьмое место по сумме призовых в завершившемся сезоне
10:31 Футбол Семин, Матвеев, Новиков, Тедеско и Федотов претендуют на звание лучшего тренера марта в РПЛ
10:20 Теннис Глава WTA: Приостановка сезона до 7 июня - это непростое, но правильное решение
10:08 Футбол Хименес может перейти в «Реал»
09:46 Хоккей «Трактор» приостановил тренировочный процесс до 6 апреля из-за коронавируса
09:31 Футбол РПЛ открыла голосование на лучший гол по итогам марта (видео)
09:17 Олимпиада Глава оргкомитета ОИ-2020: Олимпийские игры не будут отменены
09:07 Футбол Экс-игрок «Рубина», заразившийся коронавирусом: Когда я пошел в душ, чуть не потерял сознание
08:47 Хоккей Илья Ковальчук: Занимайтесь дома спортом, несмотря на карантин (видео)
08:28 Футбол Наингголан рассказал, как проводит время на карантине
08:03 Футбол Джейми Каррагер: Если сезон не будет доигран, это будет неправильно
07:44 Футбол Источник: В «Барселоне» зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
07:32 Олимпиада НОК Австралии: Олимпиада в Токио не может пройти в запланированные даты
06:37 Баскетбол Игрок «Юты», заразившийся коронавирусом, лишился обоняния и вкуса
06:25 Олимпиада Источник: МОК рассматривает возможность переноса Олимпиады в Токио на три месяца или на один год
06:12 Олимпиада Канада не отправит сборную на Олимпийские игры-2020, если их не перенесут
01:46 Футбол Черчесов – о приостановке чемпионатов по всему миру: Реагировать надо без эмоций
01:19 Футбол Зинченко рассказал о жизни «Манчестер Сити» во время карантина
01:01 Футбол Кокорин – о своем выступлении в «Сочи»: Ниче так
00:39 Футбол «Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на Ловрена
Вопрос дня: какой вирус поразил правительство России?
Белгородский бизнес получил почти 300 млрд рублей в кредит за 2019 год
Число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 71 человека
Рейсы из Ростова в Стамбул отменили с понедельника из-за коронавируса
Коронавирус не пройдёт. Бассейны, театры и музеи Приморья приостанавливают работу
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика