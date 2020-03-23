Хименес может перейти в «Реал» Контракт игрока с «Вулверхэмптоном» рассчитан до июня 2023 года.

Форвард «Вулверхэмптона» и сборной Мексики Рауль Хименес летом может стать игроком «Реала».

Как сообщает издание As, руководство и тренерский штаб мадридцев недовольны игрой Луки Йовича и планирует приобрести мексиканца на его место.

Напомним, Хименес выступает за «Вулверхэмптон» с 2018 года. Всего в составе английского клуба он провел 88 матчей, в которых забил 39 голов и сделал 18 результативных передач.

В текущем сезоне в активе 28-летнего игрока 22 забитых мяча и 10 голевых передач в 44 играх.

Хименес провел 82 встречи в футболке сборной Мексики, отметившись в них 23 голами.