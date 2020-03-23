Хименес может перейти в «Реал»

Форвард «Вулверхэмптона» и сборной Мексики Рауль Хименес летом может стать игроком «Реала».
Как сообщает издание As, руководство и тренерский штаб мадридцев недовольны игрой Луки Йовича и планирует приобрести мексиканца на его место.
Напомним, Хименес выступает за «Вулверхэмптон» с 2018 года. Всего в составе английского клуба он провел 88 матчей, в которых забил 39 голов и сделал 18 результативных передач.
В текущем сезоне в активе 28-летнего игрока 22 забитых мяча и 10 голевых передач в 44 играх.
Хименес провел 82 встречи в футболке сборной Мексики, отметившись в них 23 голами.
Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалей Женский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса.
13.03.2020 20:00 Биатлон Иванова Дарья В «Википедии» Николич уже сменил Семина в «Локомотиве». А в жизни? Остановка европейского футбола из-за коронавируса не снижает трансферную активность клубов РПЛ. По крайней мере – виртуальную. Если верить сербским СМИ, летом «Локо» возглавит 40-летний Марко Николич. 21.03.2020 18:00 Футбол Сергеев Иван Без цветов, зрителей и медалей. Россия – пятая на женской эстафете Екатерина Юрлова-Перхт начала гонку за здравие, Кристина Резцова закончила за упокой. 07.03.2020 19:00 Биатлон Иванова Дарья Крутой хоккейный челлендж с туалетной бумагой: КХЛ присоединится? Как проводят время карантина хоккеисты 20.03.2020 08:00 Хоккей Кузютина Елена Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММА В эти выходные в Анкасвилле и Бразилиа пройдут турниры Bellator 241 и UFC Fight Night 170. На этих шоу выступят братья Токовы, Алексей Кунченко и Никита Крылов. 12.03.2020 12:00 ММА Ващенко Сергей Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию 08.03.2020 14:00 Фигурное катание Волохов Юрий Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай