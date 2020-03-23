Источник: «Интер» не отпустил Мартинеса в «Барселону» за 70 миллионов евро и двух футболистов Контракт форварда с клубом рассчитан до июня 2023 года.

Миланский «Интер» не принял предложение «Барселоны» о трансфере аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса.

Об этом сообщает журналист Николо Скира.

#Barcelona want to sign #LautaroMartinez in summer. El Toro is the first choice of Bartomeu. #Inter have rejected first bid (€70M + Vidal and Semedo) and ask the payment of release clause. #Barça must pay €111M to acquire his signature. For Lautaro a wages of €10M a year. #FCB — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 23, 2020

«Барселона» хочет подписать Лаутаро Мартинеса летом. «Интер» отклонил первое предложение каталонцев, «сине-гранатовые» предлагали 70 миллионов евро, Артуро Видаля и Нельсона Семеду. «Барселоне» придется заплатить за аргентинца 111 миллионов евро», — написал в Twitter Скира.

Напомним, Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года. В 66 матчах за миланцев он забил 25 голов и сделал пять результативных передач.

В текущем сезоне 22-летний аргентинец провел за клуб 31 матч во всех турнирах. В его активе 16 забитых мячей и четыре голевые передачи.

В футболке сборной Аргентины Мартинес сыграл 17 матчей и забил девять голов.