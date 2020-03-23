«Манчестер Сити» присоединился к «Реалу» и «Барселоне» в борьбе за Алабу Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Manchester Evening News, 27-летний австриец стал трансферной целью «Манчестер Сити».

По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола всерьез рассчитывает усилить оборонительную линию команды, и Алаба является одним из вероятных кандидатов на усиление.

Отмечается, что в услугах австрийского защитника заинтересованы «Реал» и «Барселона».

Напомним, что Алаба выступает за «Баварию» с июля 2010 года. С тех пор он сыграл в 372 матчах, забил 30 голов и отдал 48 ассистов. Он является восьмикратным чемпионом Германии, а также победителем Лиги чемпионов сезона 2012/2013. Также Давид на протяжении шести лет кряду (2011-2016) признавался лучшим футболистом Австрии.

Портал Transfermarkt оценивает Алабу в 65 миллионов евро.