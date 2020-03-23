«Тоттенхэм», помимо Забитцера, летом хочет приобрести Милитао Защитник «Реала» Эдер Милитао может оказаться «Тоттенхэме» в летнее трансферное окно.

Как утверждает Sky Sports, в услугах 22-летнего бразильца лично заинтересован главный тренер «шпор» Жозе Моуринью.

Милитао оказался в «Реале» летом прошлого года. С тех пор он отыграл лишь 13 матчей, являясь игроком ротации. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 40 миллионов евро.

Также лондонский клуб продолжает следить за полузащитником «Лейпцига» Марселя Забитцера, выступающего за «быков» с июля 2014 года. Он принял участие в 179 поединках, забив 42 гола и отдав 32 ассиста. Его цена также 40 миллионов.

«Тоттенхэм» идет на восьмой строчке АПЛ в нынешнем сезоне, имея в своем активе 41 очко в 29 встречах.