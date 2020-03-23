Поляков покинул «Урал» Защитник «Урала» Денис Поляков покинул состав екатеринбургской команды.

Как сообщается на официальном сайте РПЛ, «Урал» отзаявил 28-летнего футболиста еще неделю назад, а именно 16 марта.

Напомним, что Поляков перешел в российский клуб в январе 2019 года. За команду он отыграл 32 поединка, заработав пять желтых карточек. Его контракт с командой был рассчитан до лета 2021-го.

Ранее белорус выступал за БАТЭ, АПОЭЛ и солигорский «Шахтер». В составе национальной сборной защитник провел 42 встречи (1 гол).

«Урал» занимает десятое место в РПЛ, имея в своем активе 25 очков после 22 туров.