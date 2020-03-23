«Арсенал» продлил карантин из-за коронавируса «Арсенал» пока не будет возвращаться к тренировкам в связи с пандемией коронавируса.

По информации Sky Sports, лондонская команда должна была возобновить тренировки во вторник, 24 марта. Однако руководство «канониров» продлило карантин из-за того, что ситуация в стране пока не улучшилась.

12 марта стало известно о том, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета заразился коронавирусом.

Чемпионат Англии приостановили до 30 апреля. В нынешнем сезоне лондонцы занимают девятое место в АПЛ, набрав 40 очков после 28 туров.