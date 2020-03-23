Матчи чемпионата Испании вновь перенесены Пресс-служба чемпионата Испании сообщила о продлении паузы в турнире из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что матчи всех испанских лиг будут перенесены на неопределенный срок. Турниры снова возобновятся лишь тогда, когда ситуация с коронавирусом в стране будет идти на спад.

Ранее сообщалось, что руководители чемпионата Испании будут предлагать УЕФА передвинуть срок завершения клубного сезона-2019/20 с 30 июня на более поздний.

12 марта Ла Лига была приостановлена на две недели.