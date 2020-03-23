Микель Артета: Симптомы коронавируса остались позади

– Сейчас я чувствую себя очень хорошо, я чувствую, что выздоровел. Мне потребовалось три или четыре дня, чтобы почувствовать себя намного лучше, более энергично. Симптомы остались позади, – цитирует Артету La Sexta.
13 марта стало известно, что у 37-летнего специалиста был обнаружен коронавирус. Тренировочный центр «Арсенала» был отправлен на карантин, который сегодня был продлен на неопределенный срок.
Чемпионат Англии приостановили, как минимум, до 30 апреля. «Канониры» занимают девятое место в АПЛ, набрав 40 очков после 28 туров.
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья КХЛ – шаг назад, «Спартак» – три шага вперед В большинстве европейских стран хоккейный сезон резко оборвался из-за пандемии коронавируса. Пришло время подведение итогов, чем ИИХФ и занялась. Сегодня рассказ о росте посещаемости европейского клубного хоккея. 18.03.2020 18:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай Токов, Кунченко и Крылов подерутся с бразильцами. За кого болеть на этой неделе в ММА В эти выходные в Анкасвилле и Бразилиа пройдут турниры Bellator 241 и UFC Fight Night 170. На этих шоу выступят братья Токовы, Алексей Кунченко и Никита Крылов. 12.03.2020 12:00 ММА Ващенко Сергей Добро пожаловать в Сочи. Сезон в КХЛ может завершиться в олимпийской столице Один из рассматриваемых лигой вариантов окончания сезона - проведение турнира с участием шести команд в Сочи. 18.03.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил Олег Шигаев: Игроки идут навстречу клубам в вопросе фиксации курса рубля Футбольный агент высказался о непростой ситуации в российском футболе в связи с пандемией коронавируса и резким удешевлением рубля. 21.03.2020 15:30 Футбол Джума Иван Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе Женской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно - из-за коронавируса. 14.03.2020 19:30 Биатлон Виват, Мартен, виват! Фуркад ушел по-королевски Великий француз выиграл свою последнюю в карьере гонку 14.03.2020 18:15 Биатлон Волохов Юрий Чемпионат мира отменен. Официально. И вряд ли будет перенесен В субботу пресс-служба ИИХФ официально уведомила об отмене чемпионата мира 2020 года, который должен был состояться в швейцарских Цюрихе и Лозанне 8-24 мая. 21.03.2020 20:30 Хоккей Домрачев Владислав