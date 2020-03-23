Микель Артета: Симптомы коронавируса остались позади - Советский спорт
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23 марта 2020 15:36ФутболКорегин Владислав

Микель Артета: Симптомы коронавируса остались позади

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о своем самочувствии после того, как он заразился коронавирусом.

– Сейчас я чувствую себя очень хорошо, я чувствую, что выздоровел. Мне потребовалось три или четыре дня, чтобы почувствовать себя намного лучше, более энергично. Симптомы остались позади, – цитирует Артету La Sexta.

13 марта стало известно, что у 37-летнего специалиста был обнаружен коронавирус. Тренировочный центр «Арсенала» был отправлен на карантин, который сегодня был продлен на неопределенный срок.

Чемпионат Англии приостановили, как минимум, до 30 апреля. «Канониры» занимают девятое место в АПЛ, набрав 40 очков после 28 туров.

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