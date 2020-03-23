Комличенко стал лучшим игроком «Динамо» в феврале и марте

За 24-летнего форварда проголосовало 27 процентов болельщиков. Второе место занял Максимилиан Филипп (25%). Тройку лучших замкнул Константин Рауш (20%).
Напомним, что Комличенко перешел в «Динамо» из «Млады Болеслав» 25 января этого года за 3,5 миллиона евро. В трех матчах за новый клуб россиянин отметился забитым мячом в ворота «Тамбова» (1:0) в рамках 21-го тура РПЛ. В трех поединках после возобновления чемпионата «Динамо» одержала две победы и потерпела одно поражение.
Подопечные Кирилла Новикова занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 22 играх.
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