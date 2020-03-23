Ибрагимович и Коутиньо попали в символическую сборную худших трансферов «Барселоны» в XXI веке При составлении символической сборной учитывались такие факторы, как стоимость игроков, их репутация и ожидания от руководства команды.

Испанское издание Marca составил символическую сборную из самых провальных покупок «Барселоны» в XXI веке.

В составе оказались нападающий Златан Ибрагимович и полузащитник Филиппе Коутиньо.

38-летний швед был куплен каталонским клубом в июле 2009 года за 69,5 миллионов евро и провел в команде только один сезон, забив 22 гола и отдав 13 ассистов в 46 матчах. После чего он был продан «Милану».

Что касается Коутиньо, то 27-летний бразилец приобретался в январе 2018-го за 145 миллионов, но он не оправдал ожиданий руководство каталонцев. В 76 поединках он отметился 21 забитым мячом и 11 результативными передачами. Перед началом текущего сезона игрок был арендован Баварией».

Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Ришар Дютрюэль;

Защитники: Мартин Касерес, Дмитрий Чигринский, Томас Вермален, Йерри Мина;

Полузащитники: Алекс Сонг, Андре Гомеш, Рикарду Куарежма, Хуан Роман Рикельме, Филиппе Коутиньо;

Нападающий: Златан Ибрагимович.