Ибрагимович и Коутиньо попали в символическую сборную худших трансферов «Барселоны» в XXI веке

Испанское издание Marca составил символическую сборную из самых провальных покупок «Барселоны» в XXI веке.
В составе оказались нападающий Златан Ибрагимович и полузащитник Филиппе Коутиньо.
38-летний швед был куплен каталонским клубом в июле 2009 года за 69,5 миллионов евро и провел в команде только один сезон, забив 22 гола и отдав 13 ассистов в 46 матчах. После чего он был продан «Милану».
Что касается Коутиньо, то 27-летний бразилец приобретался в январе 2018-го за 145 миллионов, но он не оправдал ожиданий руководство каталонцев. В 76 поединках он отметился 21 забитым мячом и 11 результативными передачами. Перед началом текущего сезона игрок был арендован Баварией».
Полностью состав выглядит следующим образом:
Вратарь: Ришар Дютрюэль;
Защитники: Мартин Касерес, Дмитрий Чигринский, Томас Вермален, Йерри Мина;
Полузащитники: Алекс Сонг, Андре Гомеш, Рикарду Куарежма, Хуан Роман Рикельме, Филиппе Коутиньо;
Нападающий: Златан Ибрагимович.