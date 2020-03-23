Полузащитник «Милана» Кастильехо: Под руководством Пиоли я стал играть лучше Атакующий полузащитник «Милана» Самуэль Кастильехо надеется, что главный тренер команды Стефано Пиоли продолжит работу в клубе.

– Заслуга Пиоли не только в том, что он чаще выпускает меня на поле, а и в том, что я прибавил, как игрок, под его руководством. Надеюсь, что он продолжит работу в «Милане», и в будущем мы вместе добьемся успеха, – цитирует игрока Football Italia.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего Кастильехо 19 матчей, в которых он забил один гол и отдал четыре ассиста.

Что касается Пиоли, то 54-летний специалист возглавил команду 9 октября 2019 года. Под его руководством «Милан» одержал девять побед, семь раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021-го.

«Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице серии А, набрав 36 очков после 26 туров.