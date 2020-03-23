Тедеско провел семинар для тренеров «Спартака» Немецкий специалист поделился знаниями с тренерами всех команд столичного клуба.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско провел семинар для всех тренеров команд московского клуба.

Мероприятие прошло на стадионе «Открытие Арена», сообщает пресс-служба москвичей. Участие в семинаре приняли тренеры «Спартака-2», молодежной и юношеской команды, а также тренеры, работающие в Академии им. Федора Черенкова.

Тедеско познакомил коллег с основными принципами своей работы, о том, как организуется тренировочный процесс в первой команде. Кроме того, он рассказал о работе с молодежными командами в системе детско-юношеского футбола Германии.

«Спартак» после 22-х туров занимает восьмое место в РПЛ, набрав 28 очков. Первенство на данный момент приостановлено из-за пандемии коронавируса.