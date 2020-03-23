Андрей Червиченко: Не вижу из него выхода из кризиса, настолько он ужасен Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко - о коронавирусе и отношениях клубов с футболистами в нынешних условиях.

- Месси и несколько лидеров «Барселоны» сами предложили срезать им зарплаты. Где-то клубы принимают волевое решение – срезают зарплаты футболистам. Как бы вы поступили?

- Не знаю, что и сказать. Настолько ужасен этот процесс, который к тому же глобальный, мировой, что здесь что-то советовать трудно. Например, я не знаю, как мне со своими работниками поступить. Что уж говорить про футболистов, которые получают миллионы… Они же ничего не нарушали, а что все турниры остановили, это же не их вина.

С другой стороны, работодатель тоже не должен оплачивать работу, которая не выполняется. Это такой тупик. Я не вижу из него выхода.