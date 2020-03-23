«Ливерпуль» летом может выставить Адриана на трансфер Голкипер «Ливерпуля» Адриан может начать следующий сезон в другой команде.

По информации Goal.com, руководство английского клуба недовольно большим количеством результативных ошибок 33-летнего испанца в нынешнем сезоне.

Напомним, что в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» неточный пас Адриана на одного из партнеров при счете 2:0 в пользу своей команды привел к голу Маркоса Льоренте. В итоге подопечные Диего Симеоне смогли переломить ход встречи, победить 3:2 и пройти в следующий этап турнира.

Адриан перешел в «Ливерпуль» прошлым летом в качестве сменщика Алиссона Бекера. В нынешнем сезоне на его счету 18 поединков, 24 пропущенных мяча и три игры, проведенных «на ноль».