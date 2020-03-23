Финалы еврокубков официально перенесены Причиной стало распространение пандемии коронавируса в мире и Европе.

УЕФА официально объявил о переносе финальных матчей еврокубков. Сдвинуты сроки финалов мужских Лиги чемпионов и Лиги Европы и женской Лиги чемпионов, новые даты пока не назначены.

Финал Лиги чемпионов должен был состояться в Стамбуле 30 мая, финал Лиги Европы - 27 мая в Гданьске. Финал женской Лиги чемпионов предполагалось провести в Вене 24 мая.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли.