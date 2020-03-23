Американский миллиардер может приобрести «Дерби Каунти»

Миллиардер из США Майкл Делл, входящий в топ-25 самых богатых людей по версии Forbes, может купить клуб английского Чемпионшипа «Дерби Каунти».
Председатель правления «Каунти» Мел Моррис уже начал переговоры по сделке, сообщает The Telegraph.
Однако пока неизвестно, каков будет размер пакета акций, который приобретет миллиардер. Делл же хочет стать самым крупным акционером клуба.
«Дерби Каунти» на момент остановки соревнований занимает 12-е место в Чемпионшипе. Его отставание от зоны плей-офф составляет пять очков.
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