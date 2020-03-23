Фатих Терим заразился коронавирусом - Советский спорт
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23 марта 2020 22:38ФутболТрофименко Кирилл

Фатих Терим заразился коронавирусом

Известный тренер сдал положительные тесты на болезнь и уже находится в больнице.

Главный тренер «Галатасарая» и бывший наставник сборной Турции Фатих Терим заразился коронавирусом.

Об этом сам 66-летний специалист сообщил в Twitter. «У меня положительный тест на коронавирус. Сейчас я нахожусь в хороших руках в больнице. Не беспокойтесь», — написал Терим. Турция стала одной из последних стран в Европе, где чемпионат остановили из-за пандемии.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли.

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