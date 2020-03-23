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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
23 марта 2020 23:24ФутболТрофименко Кирилл

Чемпионат Нидерландов приостановлен до первого июня

Соревнования не будут возобновлены из-за пандемии коронавируса в Европе и мире.

Правительство Нидерландов приняло решение продлить срок на запрет любых массовых мероприятий до первого июня.

Таким образом, и национальный чемпионат может завершиться досрочно, сообщает Voetball Zone. Уточняется, что изучаются различные варианты. В случае принятия экстренного решения не будет выявлен чемпион, также никто не вылетит. Однако догда высший дивизион может расшириться за счет лидирующих во второй по счету лиге «Камбюра» и «Де Графсхапа».

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли.

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