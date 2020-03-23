«Интер» подозревают в договорняке РФС проводит проверку матча 19-го тура ПФЛ «Урожай» - «Интер» по подозрению в проведении договорного матча.

Российский футбольный союз начал расследование по поводу матча ПФЛ «Урожай» - «Интер» (3:0). Команды подозревают в проведении договорного матча. «РФС проводит проверку по поводу того, носила ли игра спортивный характер», - сказал глава службы коммуникации РФС Кирилл Мельников. «Урожай» и «Интер» являются соседями в турнирной таблице.