«Интер» подозревают в договорняке - Советский спорт
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23 марта 2020 23:45Футбол

«Интер» подозревают в договорняке

РФС проводит проверку матча 19-го тура ПФЛ «Урожай» - «Интер» по подозрению в проведении договорного матча.

Российский футбольный союз начал расследование по поводу матча ПФЛ «Урожай» - «Интер» (3:0). Команды подозревают в проведении договорного матча.

«РФС проводит проверку по поводу того, носила ли игра спортивный характер», - сказал глава службы коммуникации РФС Кирилл Мельников.

«Урожай» и «Интер» являются соседями в турнирной таблице.

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