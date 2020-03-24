Источник: «Локомотив» может возглавить нынешний тренер «Олимпиакоса»

Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш может возглавить «Локомотив». Он является одним из основных кандидатов на должность главного тренера «железнодорожников», которых тренирует Юрий Семин.
Об этом сообщает Calciomercato.com. Ранее СМИ информировали, что одним из кандидатов на пост тренера «Локо» назывался экс-тренер «Партизана» и «Видеотона» Марко Николич. После этого последовали опровержения со стороны клуба.
Контракт Семина пока не продлен. После 22-х туров текущего сезона РПЛ «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.
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