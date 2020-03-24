«Сочи» планирует предложить Кокорину полноценный контракт Клуб с черноморского побережья может выкупить бывшего форварда сборной России у владеющего на него правами «Зенита.

«Сочи» намерен предложить Александру Кокорину полноценный контракт после истечения срока аренды. Права на форварда принадлежат «Зениту», но летом игрок станет свободным агентом. Кокорин после годичного заключения в колонии провел за «Сочи» четыре матча. Он забил три гола и отдал одну результативную передачу. «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 24-мя очками. Клуб поднялся из зоны вылета.